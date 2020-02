Le Racing Genk décimé? "Il faudra prendre les bonnes décisions l'été prochain"

Pozuelo, Malinovskyi, Trossard, Samatta et Berge partis, le onze limbourgeois n'a plus grand-chose à voir avec celui qui avait conquis le titre l'an dernier. Mais Dimitri De Condé n'est pas inquiet.

En laissant partir Ally Samatta et Sander Berge, Genk a encore réussi les deux plus gros transferts sortants de la Pro League, cet hiver, mais perd aussi deux éléments clé de son noyau. "Nous ne sommes pas inquiets", répond Dimitri De Condé à Sporza. "Nous sommes fiers de voir ces joueurs évoluer en Premier League", insiste-t-il.

Mais le directeur sportif des champions en titre sait qu'il faut repartir à zéro. "Et contre Charleroi, les joueurs ont montré que c'était possible. (...) Les jeunes vont recevoir leurs chances et dans quatre mois, nous devrons prendre les bonnes décisions. Et désormais, nous avons l'avantage d'avoir les moyens financiers pour prendre ces décisions."