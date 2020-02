La prochaine Coupe du Monde, avec ou sans la Russie ?

En décembre, l'Agence Mondial Anti-dopage indiquait que les athlètes russes ne seraient plus conviés aux compétitions internationales dans les prochaines années. Mais la FIFA semble ne pas soutenir ces directives.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le porte-parole de l'UEFA explique que n'est pas envisagé d'exclure la Russie de ses compétitions. En revanche, il se pourrait que le grand pays slave doive venir au Qatar "sans drapeau ni hymne national". Plusieurs restrictions devraient s'appliquer durant le prochain Mondial de 2022, étant donné le choix de la FIFA d'accorder l'accueil de la plus grande compétition du monde au Qatar.

Mais la Russie ne semble pas être visée par celles-ci. La FIFA argumente : "Chaque organisation a le droit d'ignorer les recommandations de l'Agence Mondial Anti-dopage. Nous croyons que certaines déclarations sont placées dans l'intention de créer des tensions et de la panique". L'incertitude concerne donc plus la forme que le fond ; la Russie devrait bien être invitée au Qatar. Mais, reste à savoir si la sélection pourra venir sous un tel nom, avec les attributs propres à chaque nation : drapeaux, hymne, etc.