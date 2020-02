Ligue 1 : Emond et Nantes sauvent les meubles de justesse; Monaco s'offre les trois points dans les arrêts de jeu

Cinq rencontres au programme de la 24e journée de Ligue 1 avant le choc entre le PSG et Lyon de dimanche.

Dijon - Nantes 3-3

Renaud Emond (titulaire) et Nantes auront vécu une folle soirée au Stade Gaston-Gérard de Dijon. Mavididi (16e) ouvrait le score pour les locaux, avant que l'ancien Gantois Moses Simon n'égalise (20e). Júlio Tavares redonnait l'avance aux locaux (24e) mais Nantes poussait et Alphonse inscrivait un c.s.c. (34e) qui remettait à nouveau Nantes dans le coup. En fin de match, Mavididi (90e) pensait offrir les trois points à ses couleurs, mais c'était sans compter sur Nantes qui parvenait à nouveau à revenir, cette fois via Girotto dans les arrêts de jeu.

Amiens - Monaco 1-2

Serhou Guirassy ouvrait le score pour les locaux qui gardaient l'avantage jusqu'à la toute fin de rencontre, lorsque Ben Yedder (84e) trouvait à nouveau le chemin des filets d'une superbe reprise de volée. L’ASM ne s'arrêtait pas en si bon chemin et Slimani (90e+3) plantait un deuxième but sur corner offrant une victoire sur le fil aux Monégasques.

Nice - Nîmes 1-3

Les hommes de Patrick Vieira ouvraient le score via Claude-Maurice (6e), avant de voir Nîmes égaliser (43e) avant la pause par Landre. Les Nîmois inscrivaient un second butet Moussa Koné monté au jeu aggravait le score dans les derniers instants de la partie.

Metz - Bordeaux 1-2

Rennes - Brest 0-0