🎥 L'autobut complètement absurde de Lyon face au PSG

L'Olympique lyonnais n'était pas du tout à la fête dimanche soir lors de son déplacement au PSG.

La défaite est difficile à digérer mais elle l'est encore plus pour Lyon quand on revoit les images du troisième but encaissé face au PSG.

Dans une action complètement folle dans le rectangle, les joueurs des deux équipes se sont renvoyé la balle avant que Fernando Marçal ne tente un dégagement... totalement raté. Le ballon a été directement expédié dans ses propres buts.

Un but gag qui fait sourire tout le monde... sauf l'OL.