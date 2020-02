Les temps sont durs pour Henrikh Mkhitaryan

Prêté par Arsenal à la Roma cet été, l'international arménien ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Arrivé à Londres en provenance du rival Manchester United où il n'avait plus d'avenir sous les ordres de José Mourinho, Mkhitaryan avait servi de monnaie d'échange lors de la transaction d'Alexis Sanchez, qui lui faisait le chemin inverse. Il s'avère au final qu'aucun des deux jouers n'a réussi à s'imposer dans son club, et se retrouve aujourd'hui en... Serie A.

Ses débuts à Rome avaient pourtant été très bons, avec une victoire et un but pour sa première face à Sassuolo (victoire 4-2). Titulaire en début de saison, l’Arménien s'est peu à peu éloigné du onze de base des Giallorossi. Et pour ne pas améliorer les choses, une blessure est venue stopper le joueur durant près de deux mois, avant de replonger en janvier. Il a toutefois fêté son retour avec un but face à Bologne en février.

Le joueur a lui-même déclaré se sentir bien dans la capitale, et vouloir y rester, mais d'après The Sun, il ne devrait pas y faire de vieux os, car les deux clubs ne seraient pas parvenus à un accord. En effet, le joueur possède une option d’achat de 23 millions d'euros alors que les romains n'en proposeraient que la moitié. Qui plus est, le joueur sera en fin de contrat en 2021.

En cas de retour à Londres, restera à voir s'il entrera dans les plans de Mikel Arteta.