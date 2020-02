Manchester United va animer le prochain mercato estival !

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, les Red Devils sont à la peine et n'y arrivent plus. L'Europa League remportée en 2017 face à l'Ajax Amsterdam n'arrive pas à atténuer la déception des fans mancuniens.

Manchester United est encore bien parti pour en décevoir plus d’un cette saison. Huitième au classement, le club mancunien est à six points du Big Four, synonyme d'une place qualificative pour la Ligue des champions. Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward se veut positif et promet même des jours meilleurs.

"Le recrutement de Bruno Fernandes et les retours de blessure de joueurs-clés seront un gros apport pour Ole Gunnar Solskjaer. Nous sommes encore en lice en Ligue Europa, en FA Cup et toujours dans la course pour une qualification en Ligue des Champions donc nous avons encore beaucoup de choses à jouer. Cependant, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas là où nous devrions être. La priorité de chaque personne au club est de remettre MU en position de lutter chaque année pour le titre en Premier League et en Ligue des Champions", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Skysports.

Woodward a aussi évoqué le prochain mercato mancunien, et celui-ci sera animé. "Il y a eu un travail intensif dans notre processus de recrutement avec des investissements considérables réalisés dans le scouting, les données analytiques. Le département du recrutement travaille sur un plan clair avec Ole et son staff. Nous nous concentrons pour amener un mélange d’expérience et de jeunes joueurs à fort potentiel. Notre processus de recrutement est concentré sur une sélection de joueurs en vue du prochain marché des transferts estival. D’ailleurs, nous considérons le prochain mercato comme très important pour notre phase de reconstruction. (…) Les investissements dans des joueurs n’ont pas manqué au cours des dernières années, avec plus de 236 millions d'euros dépensés depuis que Ole est devenu manager (fin 2018). Notre objectif est de continuer à assurer la cohérence en termes de qualité du recrutement", a-t-il conclu.