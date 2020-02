Emile Mpenza conseille Romelu Lukaku : "N'écoute pas les jaloux ..."

Romelu Lukaku semble condamné à subir des critiques quelles que soient ses réussites. Le Diable Rouge ne plaît pas à tout le monde et l'un de ses prédécesseurs, Emile Mpenza, nous dit ce qu'il en pense ...

Pour Émile Mpenza, le choix de Romelu Lukaku d'opter pour la Serie A était le bon : "Il y aura toujours des gens pour et contre ce genre de choix, parce que la Serie A serait plus faible que la Premier League ... Je pense qu'il a fait un très bon choix : il joue, marque beaucoup ... Romelu ne doit pas écouter ses détracteurs", estime l'ancien Diable Rouge.

Et des détracteurs, il en a. "Il faut continuer dans ces situations. Moi, plus les gens me critiquaient, plus je marquais, meilleur je devenais (sourire). Toujours !", affirme Mpenza, 57 sélections et 19 buts pour les Diables. "Ce sont des jaloux. Il y a toujours du négatif à dire plutôt que retenir le positif. J'avais moi-même droit à beaucoup de critiques et il faut continuer et montrer le positif par ses performances".