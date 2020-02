Neymar sera présent pour affronter le Borussia d'Axel Witsel, "maître de la passe" en Bundesliga

La Ligue des Champions fait enfin son grand retour la semaine prochaine. Mardi, les Parsiens se déplacent au Borussia Dortmund. Ils n'ont plus le droit à l'erreur.

Tuchel a décidé d'épargner Neymar cette semaine en Coupe de France. Mais, pour la Ligue des Champions, le génie brésilien sera bel et bien présent, au sommet de sa forme, annonce l'Equipe.

A ce stade de la compétition, il est vrai qu'il devient compliqué de tomber sur un adversaire abordable. Le Borussia Dortmund n'en sera certainement pas un et risque de poser énormément de problèmes aux Parisiens. Les Allemands pourront compter sur un Haaland en pleine forme. Et sur un Axel Witsel toujours aussi régulier.

En effet, l'ancien Rouche est le meilleur joueur du championnat allemand dans un domaine ; il est le passeur le plus "safe" de Bundesliga. 95% de ses passes trouvent un partenaire. Même si, il est vrai, Axel Witsel n'est pas le joueur qui prend le plus de risque dans son jeu de passe, ni qui joue le plus vers l'avant. Mais cette statistique n'en est pas moins impressionnante !