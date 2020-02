Le Toulouse de Dossevi et Vainqueur risée de France : "On aurait vraiment eu l'air con"

Le Toulouse FC est définitivement dans de sales draps. Les Toulousains sont bons derniers avec trois victoires en 25 matchs. A tel point que perdre contre eux est devenu impensable pour leurs adversaires.

Ce samedi soir, par exemple, Nice ne s'est imposé "que" 0-2 à Toulouse. Leur entraîneur, Patrick Vieira, a eu chaud. Les Toulousains ont manqué un pénalty en fin de rencontre, et Cristophe Herelle a finalement tué le match dans le temps additionnel.

Le Champion du Monde de 1998 est soulagé, comme il le raconte avec humour pour le journal L'Equipe : "Ne pas gagner contre une telle équipe... On aurait vraiment eu l'air con". Qui plus est, son équipe a évolué à 11 contre 9 en seconde période. "Une partie qui s'est déroulé à 11 contre 9, mais on était inexistant dans le jeu".

Les anciens Rouches Matthieu Dossevi et William Vainqueur passent de sals moments à Toulouse. Leur équipe est dernière avec 14 points de retard sur le premier non-relégable. Qui plus, ils étaient tous les deux sur la pelouse ce samedi soir. Pas certain qu'ils apprécient les moqueries de leur compatriote Patrick Vieira.