Le Club de Bruges peut nourrir de gros regrets ce jeudi soir

Ce jeudi soir au Jan Breydelstadion, le Club de Bruges accueillait Manchester United en seizième de finale aller de l'Europa League.

Philippe Clement avait décidé de surprendre ce jeudi soir en alignant pour la première fois le jeune arrière gauche Maxim De Cuyper. À noter également la présence de Ruud Vormer sur le banc au coup d'envoi. Côté mancunien, Solskjaer avait décidé d'aligner une équipe compétitive et de laisser sur le banc De Gea, Fernandes, Wan-Bissaka et Daniel James.

Le Club de Bruges débutera la partie tambour battant et obtiendra directement une grosse occasion suite à une belle percée de Dennis mais le ballon passera finalement au-dessus de la cage de Romero (3e). Le premier tir cadré de la partie sera à mettre au compte de Manchester United et de Pereira mais Mignolet déviera le cuir en corner (14e). Une minute après, le portier brugeois délivrera un magnifique assist à Dennis, qui parti dans la profondeur, s'en ira tromper Romero d'un subtil lob (15e), 1-0 pour le Club.

Juste après l'ouverture du score, les Gazelles seront proches de doubler la mise mais Rits, positionné au point de penalty, verra son tir être dévié en corner (18e). Par la suite, les troupes de Philippe Clement continueront de presser leur adversaire et d'essayer de le prendre de vitesse via ses flèches. Dennis, après un beau solo dans le rectangle mancunien, aura l'occasion de doubler la mise mais la balle sera repoussée par Romero en corner (29e). Pourtant, les Red Devils égaliseront et reviendront dans la partie suite à une mauaise touche de Maxim De Cuyper et une mauvaise anticipation de Mechele qui perdra la balle devant Martial. Le Français ne se fera pas prier et ira faire trembler les filets (36e), 1-1.

Les Red Devils toucheront ensuite le poteau gauche de Mignolet via une frappe puissante de Martial (43e). Le score n'évoluera plus, les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 1-1.

En début de seconde période, Manchester United obtiendra une très belle opportunité de prendre les commandes de la rencontre mais Deli déviera in extremis une passe décisive de Martial qui sera captée ensuite par Mignolet (48e). Trois minutes plus tard, ce diable de Dennis poussera Romero à la parade (51e). La suite de la rencontre sera ensuite plus équilibrée jusqu'à ce que Bruges obtienne une occasion cinq étoiles. Après une magnifique action collective dont Vanaken sera à l'origine, Kossounou recevra un caviar mais le défenseur croquera sa frappe...(78e). Les deux équipes ne parviendront pas à se départager malgré une équipe mancunienne plus dangereuse durant les dix dernières minutes. Le Club partage l'enjeu face à Man U, 1-1.

Le Club de Bruges peut nourrir des regrets ce jeudi soir tant Manchester united était prenable. Après une très belle période face à des Mancuniens statiques, les Brugeois offriront un goal à leur adversaire permettant à celui-ci d'égaliser et de pouvoir rentrer dans la rencontre. Les Blauw en Zwart ne parviendront à reprendre les commandes de la rencontre et auront à nouveau pécher au niveau de la finition, un problème récurrent dans le chef des Brugeois. Ces derniers seront dans l'obligation de marquer à Old Trafford la semaine prochaine s'ils veilent se hisser en huitième de finale de la C3.

Avertisssements : Vanaken (53e), Dalot (69e)

Club de Bruges : Mignolet, Mata, Kossounou, Mechele, Deli, De Cuyper (Schrijvers 73e), Balanta (Vormer 47e), Rits, Vanaken, Tau (De Ketelaere 62e), Dennis

Manchester United : Romero, Dalot (Fernandes 81e), Maguire, Lindelof, Shaw, Matic, Williams, Pereira (Fred 71e), Mata, Lingard, Martial (Ighalo 67e)