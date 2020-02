"Manchester United devra assurer son rang contre le Club de Bruges"

Ce jeudi soir (19h) au Jan Breydelstadion, le Club Bruges accueillera Manchester United en seizième de finale aller de l'Europa League. Une rencontre tant attendue pour les supporters des deux équipes.

Ce jeudi en Venise du Nord, choc au programme avec la rencontre opposant le Club de Bruges à Manchester United. De nombreux supporters devraient faire le déplacement et passer ainsi la Manche. Mais le club mancunien pourra aussi compter sur le soutien de fans belges. En effet, le Red Flag Belgium est un club de supporters officiel des Red Devils.

"L'équipe vient d'enregistrer une belle victoire ce lundi en Premier League après s'être imposée 0-2 à Chelsea. La confiance est présente avant d'affronter le Bruges", nous confie Rosario Di Biase, le président de Red Flag Belgium. "Néanmoins, le Club a réalisé un très bon parcours en Ligue des champions et aura à coeur de faire aussi bien, voire mieux ce jeudi. La méfiance sera donc de mise, nous ne sommes jamais à l'abri des mauvaises surprises. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, nous ne sommes pas totalement rassurés", explique le supporter du club mancunien.

Néanmoins, les troupes de Solskjaer n'ont pas le droit à l'erreur. "Le championnat est quasiment plié, et le seul moyen de disputer la Ligue des champions la saison prochaine est de glaner à nouveau l'Europa League. Il faudra donc marquer à Bruges et éviter la défaite avant le retour à Old Trafford. Puis en principe, Manchester United devra assurer son rang", a conclu Rosario Di Biase.