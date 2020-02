Ianis Hagi dans la lumière : "Il est fait pour ces matchs, c'est un battant !"

Ianis Hagi, prêté par le Racing Genk aux Glasgow Rangers pour la seconde partie de saison, rend déjà Steven Gerrard très heureux. Son doublé hier en Europa League l'a encore mis en lumière ...

Avec un très joli doublé (à revoir ici), Ianis Hagi (21 ans) a été le héros des Rangers ce jeudi en Europa League face à Braga. Le Roumain ne s'épanouissait pas à Genk et revit depuis son arrivée en Écosse. "C'est pour ce genre de soirées que j'ai rejoint les Rangers. Ma famille était là au complet dans les tribunes pour la première fois, j'espère les avoir rendus fiers", se réjouissait Hagi après la rencontre via Skysports.

"Je fais mon job, chaque fois que je suis sur le terrain. Je sais ce que je dois faire : créer le danger, donner des assists, marquer des buts", continue le fils de Gheorghe Hagi. "Ca ne change pas si nous sommes menés. Cette victoire est importante mais ce n'est que le match aller, rien n'est fait".

Gerrard : "Il est fait pour ça"

Steven Gerrard, l'entraîneur des Glasgow Rangers, était ravi de la prestation de son jeune joueur. "Ianis est un incroyable talent et cette scène européenne est faite pour lui. Il avait beaucoup de pression sur les épaules, son père était en tribunes pour la première fois à Glasgow", souligne-t-il.

"Ce garçon est un battant. Ce n'est pas juste du talent, il se bat également, il veut gagner. Il a amené de la magie et l'étincelle qu'il nous fallait pour revenir dans le jeu", se réjouit Gerrard. "Son premier but est fantastique, du pied gauche qui est censé être son faible ... mais je ne suis toujours pas sûr", plaisante l'Anglais. "Et l'audace de tenter le coup-franc des 30 mètres. Avec un peu de chance, bien sûr, mais il faut se créer sa chance et il la mérite clairement".