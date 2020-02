(Exclusif) Michael Klukowski donne de ses nouvelles, mais n'oublie pas le club de son coeur : "Le Club de Bruges est connu dans le monde entier"

Le Canadien avait évolué au Club entre 2005 et 2010 avant de rallier la Turquie puis Chypre. Retraité depuis 2013, l'ancien back gauche est resté dans le monde du football et continue de suivre attentivement la Jupiler Pro League.

Michael Klukowski avait quitté le Canada pour rejoindre l'Europe et Dijon en 1998. Il avait ensuite rallié Tourcoing et Lille avant de débarquer en Belgique en 2005. Après une magnifique saison et demie avec La Louvière où il décroche la Coupe de Belgique, le défenseur signe au Club de Bruges où il restera cinq ans. Il y remportera le titre et une Coupe de plus. Il posera ensuite ses valises en Turquie à Ankaragücü puis à Manisaspor avant d'effectuer une dernière pige à l'Apoel Nicosie. "J'ai décidé de raccrocher les crampons en 2013 car j'avais le sentiment que j'avais tout donné. Je ne voulais pas tricher en continuant à jouer et j'avais une idée de ce que je voulais faire", nous confie Michael Klukowski.

Depuis, il est devenu agent de joueurs. "Après l'arrêt de ma carrière, j'ai voyagé, appris et rencontré beaucoup de personnes. Je voulais rester dans le monde du football et travailler avec des jeunes", a précisé le Canadien qui a deja effectué pas mal de transferts dans vingt pays différents, dont Darin Rotariu au Club de Bruges, et a mis une structure en place pour les jeunes joueurs. "Pouvoir les aider à progresser, à effectuer les bons choix et faire en sorte qu'ils deviennent pros. Il y a beaucoup de talents mais ceux-ci doivent choisir la bonne voie à emprunter. J'ai mis une structure en place en France avec des coachs mentaux et physiques. Même les techniques de course sont étudiées. Je n'avais pas cela à mon époque, sinon je pense que j'aurais eu une meilleure carrière", explique l'ancien international canadien.

Le back gauche aura passé plus de cinq saisons au Club de Bruges. "C'est le top absolu en Belgique. De plus, ils ont des supporters formidables. Que de bons souvenirs de mes cinq années passées là-bas. Le meilleur club de Belgique à mes yeux. Bruges m'a donné une chance et je l'ai saisie. Le Club de Bruges est connu dans le monde entier, un honneur d'avoir porté la tunique des Blauw en Zwart. Le Club a bien progressé ces dernières années, le transfert de Simon Mignolet le démontre ! Diable Rouge et joueur de Liverpool, il est venu en Venise du Nord ! Les prestations en Ligue des Champions et Europa League prouvent que les Gazelles sont sur la bonne voie. Le club a décidé de faire confiance à des anciens comme Ivan (Leko) puis Philippe (Clement) que j'ai bien connu. Des gars dont Bruges fait partie d'eux et cela se ressent. Ils sont partis pour dominer le championnat belge", a conclu Michael Klukowski.