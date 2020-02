Januzaj permet à la Sociedad de l'emporter, Leicester City stagne

Ce vendredi soir, Leicester s'est incliné sur la pelouse de Norwich, lanterne rouge du championnat, sur le score de 1-0.

Real Sociedad-Real Valladolid 1-0

En ouverture de cette 26e journée de Liga, la Real Sociedad n’a pas tremblé ce soir face au Real Valladolid grâce à Adnan Januzaj, l’unique buteur de la rencontre (60e).

Les joueurs d’Imanol Alguacil font un joli bond au classement en s’emparant pour le moment de la 3e place avec 43 points.

Norwich-Leicester City 0-1

Leicester City a chuté chez la lanterne rouge Norwich (1-0) ce vendredi soir. Dennis Praet a débuté la rencontre dans les rangs des Foxes avant de céder sa place à Youri Tielemans à la 73e.

C'est Jamal Lewis qui inscrira l'unique but de la partie (70e), 1-0. Avec cette victoire, Norwich revient à 4 points du premier non-relégable, Aston Villa. Leicester prend le risque de voir revenir Chelsea, actuellement à six points, et qui se déplace sur le terrain de Bournemouth samedi.