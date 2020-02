Zidane avant le Clasico : "C'est un moment délicat"

Alors que le coup d'envoi du clasico sera donné demain à partir de 21 heures, Zinédine Zidane a avoué que les Merengues traversaient une phase "délicate".

Avec une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs, le Real Madrid traverse une période compliquée à quelques heures de se présenter face à son rival de toujours, le FC Barcelone, pour disputer le célèbre clasico.

Présent en conférence de presse ce samedi, Zinédine Zidane a avoué que les Merengues était dans une période "délicate" dans des propos relayés par Sport. "C'est un moment délicat. Il est vrai que nous n'avons plus gagné dans notre stade depuis trois matchs.Ceux qui connaissent le football savent que ce sont des choses qui peuvent vous arriver. Notre état d'esprit doit être positif, car c'est comme ça que nous allons nous en sortir",

Pour autant, le technicien madrilène apparaît déterminé avant la rencontre et croit en la capacité de ses joueurs à inverser la tendance. "Demain, nous avons une chance de changer les choses et nous allons essayer de le faire [...] Tous les matchs sont les mêmes. Demain, il y a trois points en jeu. Nous savons que c'est un match différent des autres, mais nous sommes à la maison et nous allons faire de notre mieux pour gagner le match."