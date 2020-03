Bernd Hollerbach content d'être de retour malgré la défaite : "Un tel bonheur"

Mouscron s'est incliné à Eupen lors de cette 28ème journée de Jupiler Pro League (2-1). Bons en première période, les Hurlus ont été absents en seconde et perdent logiquement pour le retour de leur coach sur le banc.

Bernd Hollerbach aurait préféré autre chose qu'une défaite pour son retour sur le banc de Mouscron. "Je suis satisfait de nos 45 premières minutes avec l'ouverture du score mais mon équipe a été naïve ensuite pendant 30 secondes et Eupen est parvenu à égaliser", confie l'Allemand en conférence de presse.

En seconde période, Eupen a pris les commandes de la rencontre via Musona et s'est imposé finalement 2-1. "Après la pause, les deux équipes ont joué pour obtenir les trois points, mais Eupen désirait plus la victoire que nous. Le succès de notre adversaire est mérité, félicitations à eux pour leur maintien", a souligné Hollerbach avant d'évoquer son retour chez les Hennuyers. "Je suis content d'être à nouveau là. Être sur le banc procure un tel bonheur", a conclu l'Allemand.