🎥 Le plus beau souvenir de la carrière de Romelu Lukaku

Avant d'ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© par les Diables pour ses dix annĂ©es de carriĂšre en Ă©quipe nationale, Romelu Lukaku avait proposĂ© un question-rĂ©ponse Ă ses fans sur Instagram et il y a Ă©voquĂ© quelques souvenirs.

Il y avait notamment évoqué son retour possible à Anderlecht. Mais il a aussi été questionné par ses followers sur de nombreux autres sujets. Comme ses idoles (Didier Drogba et Nicolas Anelka), l’ancien joueur avec qui il aimerait jouer (Thierry Henry), mais aussi le plus beau souvenir de sa carrière.

Et c’est un but avec les Diables Rouges que Romelu Lukaku garde tout en haut dans sa mémoire et dans son coeur. Ce but, il l’avait inscrit dans un match amical, au Portugal. Mais s’il tient une place particulière dans la collection de souvenirs de l’attaquant de l’Inter, c’est avant tout parce que c’est son frère, Jordan, qui était à l’assist...