Une stat unique en Serie A: Romelu Lukaku, le polyvalent

Troisième meilleur buteur de Serie A avec 17 roses plantées, meilleur buteur de l'Inter depuis le début de la saison avec 23 buts et cinq assists toutes compétitions confondues, Romelu Lukaku a retrouvé sa forme et sa confiance depuis qu'il évolue sous les ordres d'Antonio Contre.

Et Romelu Lukaku n'a pas forcément besoin d'être sur son bon pied pour trouver le chemin des filets. La preuve avec cette statistique d'Opta: il est le seul joueur de Serie A à avoir au moins inscrit trois buts du pied droit (4), du pied gauche (10) et de la tête (3).

3+3+3 - Romelu #Lukaku is the only player to have scored at least 3 right-footed, 3 left-footed and 3 headed goals in the current #SerieA campaign. Multitasking. pic.twitter.com/mRpz95RgZB