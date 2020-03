Officiel : saison terminée pour un Monégasque suspendu... 6 mois !

L'ailier portugais avait bousculé l'arbitre de la rencontre face à Nîmes.

Coup dur pour l'ASM qui se verra privé de Gelson Martins pour le reste de la saison. Le joueur de 24 ans manquera à la formation de Robert Moreno qui tente d'accrocher le podium.

Pour rappel, l’ancien joueur du Sporting Lisbonne avait été expulsé lors du déplacement de Monaco à Nîmes (22e journée) après avoir bousculé l'arbitre principal M. Lesage, à deux reprises. L’ailier est suspendu depuis à titre conservatoire, à compter du 6 février.

Son dossier était en instruction depuis près d’un mois, avant que la Commission de Discpline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) ne tranche.

Via communiqué, le club a annoncé avoir pris acte de la décison, et condamne à nouveau le "comportement injustifiable de son attaquant". Toutefois, l'ASM indique également "regretter la durée excessive de cette suspension, pour un joueur n’ayant jamais connu d’écart disciplinaire en plus de 200 matchs au plus haut niveau."