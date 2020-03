Zidane optimiste pour un retour d'Eden Hazard avant l'Euro !

Alors que plus personne ne pensait revoir Eden Hazard sur un terrain de foot cette saison, Zinédine Zidane a donné des informations contraires en conférence de presse.

Alors qu'il avait effectué son retour sur les pelouses de Liga le 16 février dernier après plusieurs mois d'absence pour une fêlure au pied, le capitaine des Diables Rouges s'était à nouveau blessé face à Levante quelques jours plus tard. Le numéro 7 des Merengues souffrait cette fois d'une fissure du péroné, ce pour quoi il a du se faire opérer à la cheville droite jeudi dernier à Dallas.

Présent en conférence de presse cet après-midi, Zinédine Zidane a donné des nouvelles rassurantes concernant son joueur dans des propos relayés par beIn Sports . "Eden va bien et est content que son opération se soit bien déroulée donc ça aide forcément à sa guérison. Après, je ne peux pas donner de date exacte de retour. J’espère bien sûr qu’il va revenir avec nous rapidement et qu’on va le revoir avant la fin de la saison. En tout cas, c’est notre souhait et oui, c'est possible. Tout sera remis en place pour que justement il ait la possibilité de rejouer avec nous avant la fin de la saison."

Ainsi, alors que sa blessure semblait avoir condamnée définitivement l'ancien joueur de Chelsea, qui était annoncé forfait pour l'Euro, il semblerait finalement qu'un retour en forme de celui-ci avant la compétition soit envisageable. Une nouvelle qui peut donc nourrir l'optimisme des supporters des Diables Rouges.