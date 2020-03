Alexandre Boucaut sifflera le match le plus important de la dernière journée

Pour la seconde semaine consécutive, Alexandre Boucaut dirigera un match à énormes enjeux : il sera au sifflet pour Genk-Malines.

Après avoir dirigé le choc wallon entre Charleroi et le Standard, Alexandre Boucaut avait été assigné à un match à haute tension : la finale de D1B entre le Beerschot et OHL. Pour la troisième semaine consécutive, Mr Boucaut aura tous les yeux braqués sur lui : il sera au sifflet pour le match capital entre Genk et le KV Malines.

Du côté du Stayen, Bram Van Driessche sera en charge de la rencontre également décisive en vue des PO1 et opposant le STVV au RSC Anderlecht.