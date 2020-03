Un choc de Premier League reporté à cause du coronavirus

La rencontre entre Manchester City et Arsenal mercredi soir n'aura pas lieu. En effet, la Premier League, à titre préventif, a reporté le match à cause de l'épidémie de coronavirus.

L'effectif des Gunners est confiné après avoir rencontré le président de l'Olympiacos, Evangelos Marinakis, récemment testé positif au coronavirus.

La rencontre a eu lieu il y a 13 jours et le gouvernement recommande un isolement de 14 jours pour les personnes ayant été en contact avec le virus.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv