Le manque à gagner financier d'une annulation des championnats déjà estimé

Alors que la plupart des championnats européens sont temporairement suspendus, les premières estimations s'inquiétent déjà de l'énorme manque à gagner pour les clubs.

Ainsi, par exemple, Marca a déjà effectué un rapide calcul. En considérant que la Liga serait purement et simplement annulée et que plus aucun match n'aurait lieu cette saison, le journal espagnol estime que cela aurait un impact financier de près de 700.000 euros. Sont pris en compte, dans leur calcul, le manque à gagner sur les entrées et abonnements, ainsi que par rapport aux droits TV. Il faudrait donc y ajouter l'ensemble des consommations et achats réalisés les jours de match.

En Belgique, Het Nieuwsblad s'est également prêté au jeu. Le journal néerlandophone n'apporte pas tant de précisions et se contente d'estimer la perte à de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le Nieuwsblad souligne, à juste titre, que le problème sera plus conséquent pour les petits clubs, qui vivent plus que les autres des rentrées liées à la présence des supporters dans les stades.