Thorgan Hazard : "Le RC Lens m'a appris beaucoup de choses"

Actif au Borussia Dortmund, le Diable Rouge a fait ses classes RC Lens, un passage qu'il n'a pas oublié.

C'est lors d'une interview donnée à BeIN Sports que le Belge est notamment revenu sur son passage chez les Sang & Or, une expérience dont il garde un bon souvenir prouvant qu'il reste très attaché à son club formateur.

Le club, actuellement en Ligue 2, est en course pour retrouver l'élite. Et l’international a confié espérer revoir le club retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible : "J’attache de l’importance à ce club car c’est un club qui m’a appris beaucoup de choses et qui m’a permis de me lancer dans le monde professionnel. J’espère de tout cœur qu’ils vont monter en Ligue 1 car cela fait un moment maintenant que tout le monde attend cela", confiait celui qui était également passé par le Stade Brainois et Tubize, avant de rallier le club Nordiste où il est resté de 2007 à 2012.