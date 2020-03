Paul Pogba à Manchester United la saison prochaine ? Ole Gunnar Solskjaer répond

Paul Pogba n'a plus joué depuis de longues semaines avec Manchester United et les rumeurs vont bon train concernant son avenir. Le Français va-t-il rester à Old Trafford ?

Alors que les prises de bec se multiplient entre Manchester United et l'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, Ole Gunnar Solskjaer s'est montré positif en conférence de presse après la victoire sur la pelouse du LASK Linz (0-5), à laquelle Pogba (qui n'a disputé que 8 rencontres cette saison) n'a pas participé. "Paul est notre joueur, il a encore deux ans sur son contrat avec option pour une année de plus. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit encore chez nous la saison prochaine, oui", affirme l'entraîneur de ManU dans des propos relayés par Skysports. Paul Pogba est "de retour à l'entraînement", a également assuré Solskjaer, sans donner plus de détails quant à une date de retour.





