🎥 La famille Zambrotta vibre devant... le Mondial 2006

De belles images et de bons souvenirs pour Gianluca Zambrotta.

Privées de football en direct pour de longues semaines, les chaînes spécialisées ont décidé d'offrir à leurs téléspectateurs de petits cadeaux. C'est le cas en Italie, notamment, ou Sky Sports a décidé de rediffuser le parcours triomphal de la Squadra Azzura au Mondial 2006.

Retraité depuis sept ans désormais, Gianluca Zambrotta faisait partie de l'aventure en Allemagne et il avait même inscrit un but (l'un des deux buts qu'il a inscrits en 98 caps avec sa sélection), en quart de finale, contre l'Ukraine. Un moment qu'il a eu l'occasion de revivre en famille ce week-end et il en a fait profiter les réseaux sociaux...