Les supporters carolos font le point : "Voyager plus souvent en Europe !"

Mardi passé, direction et supporters carolos se rencontraient pour faire le bilan des grands sujets qui touchent leur club de cœur. La (visiblement longue) réunion s'est tenue avant le lockdown, mais les constats restent les mêmes : la satisfaction des storm ultras est presque totale.

"Heureux des résultats"

La semaine passée, les Storm Ultras - présents depuis 2001 pour animer la Tribune 4 – publiaient sur leurs réseaux sociaux le résumé de ce qui s’était dit durant leur rencontre avec Mehdi Bayat. Il va sans dire que, au vu des récents résultats sportifs, le bilan est plutôt positif. Mais le communiqué permet de faire le point sur d’autres sujets d’actualité et projets des Zèbres.

Sur les résultats sportifs, les Ultras commencent : "nous sommes évidemment satisfaits et heureux des résultats atteints durant cette phase classique et qui étaient, soyons honnêtes, inespérés au début de la saison (…) Cette saison est d’ores et déjà une réussite". Mais force est de constater que les Carolos veulent ancrer dans le temps ces bons résultats.

Mais en manque de déplacements européens

Ainsi, l’envie de déplacements européens se fait clairement ressentir. Il est vrai que sur ce point, les supporters zèbres n’ont pas souvent eu l’occasion de réaliser de longs déplacements pour suivre leurs préférés. « Cependant pour grandir dans la lignée de notre « horizon 2024 », il est souhaitable que le RCSC obtienne le droit de voyager plus souvent et décroche l’Europe dès cette année pour convaincre une nouvelle masse fidèle et fanatique » insistent les Storm Ultras.

D’ailleurs, dans une plus récente publication, le groupe – dans un message rappelant les mesures de prévention contre le coronavirus – rappelle à la fin du message : "PS: Checkez votre passeport pour d’éventuels voyages européens et économisez pour les vivre (on ne sait jamais 😉)". L’objectif et les souhaits sont clairs !

Le point sur le nouveau stade

Comme nous l’écrivions récemment, le Sporting Charleroi devrait pouvoir jouer ses éventuels matchs européens à domicile. Le Mambourg semble être aux normes de l’UEFA, à quelques détails près, selon Mehdi Bayat. Ce qui n’empêche pas la direction carolo de continuer d’avancer sur le projet du nouveau stade. A ce sujet, les Ultras carolos retranscrivent : "L’attention a été portée sur l’implication et la participation des supporters à la réalisation de la tribune « mur » du nouveau stade pour être totalement en lien avec des demandes spécifiques. [La] Direction était réceptive et a [donné] son accord".

Les commentaires sur les Play-Offs et la dernière journée de championnat ayant perdu leur sens, on retiendra, pour finir, une dernière demande des Storm Ultras. Elle est relative à une spécificité du monde ultra. Ils verraient d’un bon œil, concluent-ils, l’organisation de rencontres amicales avec deux clubs dont ils partagent une amitié avec les supporters : Münster et le PSV Eindhoven. Si pour le premier, ils devront bel et bien espérer une rencontre amicale (Münster est en 3ème division allemande), ils pourraient peut-être croiser le PSV au cours d’une éventuelle participation à une Coupe d’Europe.