Le Standard domine Bolton au premier tour de l'Ultimate Quaranteam !

L'Ultimate Quaranteam, le tournoi virtuel lancé par l'équipe anglaise de Leyton Orient et auquel participent plusieurs clubs belges, commençait ce week-end. Le Standard a aisément disposé de Bolton lors du premier match !

En l'absence de compétitions, la planète football s'est organisée pour offrir un peu de spectacle à ses supporters et cela passe notamment par ... de l'e-sport. L'initiative de l'Ultimate Quaranteam, un grand tournoi de FIFA 20 lancé par le club de Leyton Orient (D4), a ainsi réuni 128 équipes, dont plusieurs belges - le Standard, Genk, le KV Malines, Courtrai et La Gantoise.

Et ce dimanche 20h, le Standard entrait en lice face aux Bolton Wanderers pour le premier tour de compétition. Menés dès la 9e minute (Murphy), les Rouches, représentés par ShadooW, leur e-sportif professionnel, ont renversé la tendance. Menant 3-1 à la pause, Quentin "ShadooW" plantera un 4e but via Felipe Avenatti pour le doublé, à l'heure de jeu.

À noter que le professionnel du Standard affrontait ... un joueur de l'équipe A des Wanderers, Harry Brockbank (21 ans), qui n'a donc pas à rougir de sa performance.