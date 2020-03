Toby Alderweireld fait un beau geste à son tour

Le Diable Rouge le confirme d'ailleurs dans une vidéo postée cet après-midi sur Twitter. Toby Alderweireld a décidé d'offrir des milliers de tablettes aux hôpitaux pour permettre "aux personnes hospitalisées et isolées de rester en contact avec leur famille et leurs amis".

"Ensemble, nous pourrons sortir plus forts de cette période difficile", ajoute-t-il en commentaire de sa vidéo. Son don s'ajoute aux très nombreux gestes déjà venus du monde du football et du sport ces derniers jours.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone ❤️ pic.twitter.com/MOCNNVLMWR