"Ce qui était autrefois considéré comme acquis risque de disparaître" : la révolte s'organise chez les supporters belges

L'indignation grandit parmi les fans de football belge. La Jupiler Pro League ne sera diffusée en direct que via l'application du service de streaming DAZN en ce début de saison.

Les Supporters Belges, l'organisation regroupant les associations de supporters du football professionnel, exprime son mécontentement dans un communiqué de presse cinglant. Selon eux, le football en Belgique risque de devenir un produit élitiste, inaccessible au supporter ordinaire.

"Ce qui était autrefois considéré comme acquis - la possibilité de suivre son équipe à distance via la télévision traditionnelle - risque de disparaître. Ainsi, notre football risque de devenir un produit pour quelques privilégiés ayant la bonne application, le bon appareil et une connexion internet stable. Le produit de masse qu'est le football, porté par des milliers de supporters, est réduit à une niche", peut-on lire.

"Pas de football sans supporters. Cela devrait être une évidence à ce stade. Pourtant, nous constatons une fois de plus que les intérêts commerciaux priment sur ceux des supporters. Le supporter, à domicile ou en déplacement, est une fois de plus mis de côté. C'est un nouvel affront fait aux fans qui rendent le football possible semaine après semaine", écrit l'association.

Les supporters se sentent exclus

Ce début de saison est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : "Tout le monde ne peut pas obtenir un billet de stade. Tout le monde ne peut pas se rendre en déplacement. Et encore moins si, comme c'est de plus en plus souvent le cas, des restrictions sont imposées au nombre de supporters visiteurs, des déplacements obligatoires sont instaurés ou des groupes de supporters entiers sont exclus de certains stades. Pour ces supporters, la télévision était un filet de sécurité crucial. Maintenant, il disparaît aussi".

"Et que dire de la valeur de notre football ? Moins de téléspectateurs signifie moins de visibilité, rendant notre football encore moins attractif pour les sponsors, qui sont déjà difficiles à trouver. C'est un cercle vicieux qui ne compte que des perdants", poursuivent les cosignataires du communiqué.

"Les Supporters Belges ont déjà fait entendre leur voix par le passé, pensez aux protestations contre les horaires impossibles et d'autres mesures qui compliquent la vie des supporters. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau obligés de tirer la sonnette d'alarme. Nous demandons expressément que la voix du supporter - l'épine dorsale du football belge - soit enfin prise au sérieux. Jouer au football sans supporters, que ce soit dans les tribunes ou chez eux devant l'écran, ce n'est pas du football", concluent-ils.