DAZN dans un sacré pétrin : les fans de Pro League promettent de grosses mesures

DAZN sème la colère : sans accord avec les opérateurs, la Pro League sera pour le moment sur son appli. Les supporters sont furieux et dénoncent un "chantage".

La tension monte d’un cran à l’approche du coup d’envoi de la nouvelle saison de Jupiler Pro League. DAZN, détenteur des droits de diffusion, a annoncé la rupture des négociations avec les opérateurs télécoms. Le début du championnat ne sera pas diffusé à la TV, mais sur son application.

Sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Certains supporters se disent trahis et menacent de résilier leur abonnement. D’autres appellent au boycott pur et dur. L’idée de suivre les matchs en streaming illégal ou via l’IPTV circule de plus en plus, même si c’est formellement interdit.

DAZN se retrouve dans une position délicate. Son choix de forcer la main du public pourrait se retourner contre lui. Les supporters n’acceptent pas d’être privés de leur championnat favori sur leur télé et de payer plus cher.

Pour beaucoup, c'est un sentiment d'être pris en otage. Ils jugent injuste de devoir totalement changer leurs habitudes. Cette stratégie commerciale divise.

DAZN devra décider s’il veut renouer le dialogue ou camper sur ses positions. En attendant, la saison pourrait débuter sans écran large pour de nombreux fans.

Je n'ai pas de smart TV ni même d'ordinateur ! Rendez nous notre proleague ! 😠😡🤬 — Phil Dougreye (@Charlie_doug69) July 16, 2025

Non , trop chère ET trop de pub !!!! La final de coupe du monde des club fut une purge monumental !!! Passer de 5 euros chez Proximus a 20 chez vous c’est NON . On feras comme tous le monde on passeras à l’iptv . — Aurelien (@Aurelebelge) July 16, 2025