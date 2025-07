A moins de dix jours de la réception du Standard, la RAAL se cherche : les explications du capitaine

Wagane Faye va vivre sa deuxième expérience en D1A après son passage à Seraing. Il compte aider la RAAL à passer une saison tranquille.

En fin de contrat, le capitaine Wagane Faye a rempilé à la RAAL. Une évidence pour garder de la continuité et permettre au défenseur de regoûter à l'élite belge après l'avoir déjà connue du côté de Seraing.

Le Sénégalais se souvient de son passage au Pairay : "C'était ma première année, j'ai plus d'expérience aujourd'hui. La RAAL est également mieux structurée", explique-t-il à SudInfo.

Malgré cela, l'équipe n'a pas enchaîné les victoires en préparation. Après la répétition générale contre les U23 du club tout fraîchement réunis, les Loups ont partagé contre Differdange et La Gantoise, s'inclinant contre Tubize-Braine et Malines.

En progrès dans le jeu

"On est dans un processus où on travaille les automatismes et on évolue de jour en jour. On n’est pas inquiet par rapport à ça. Le groupe vit et évolue bien et on a senti une grande différence au fil des matches, notamment contre Malines. Même si on a perdu, on a déjà senti plus de maîtrise. On était bien en place et c’était positif. Le bloc défensif était bien et on va continuer à travailler offensivement", rassure Faye.

La RAAL n'arrive pas sans ambitions en D1A. En bon capitaine, Faye symbolise cette faim de victoire mais reste à sa place : "C'est normal de parler au groupe mais je reste moi-même, je donne du positif. Dans le noyau, on a plusieurs capitaines, ça m'aide à rester moi-même. Je donne du positif et je laisse les autres parler quand ils en ont envie. En tout cas, on a la dalle, on ne vient pas juste pour faire de la figuration".