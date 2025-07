C'est signé : une prolongation clé pour David Hubert à Louvain

Louvain a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters aujourd'hui. Thibault Vlietinck a prolongé son contrat jusqu'en 2028.

OHL se prépare activement pour la nouvelle saison sous la houlette de David Hubert. Les Universitaires ont enchaîné quelques larges victoires en amical, concluant toutefois leur stage en Angleterre par une défaite de justesse contre Leicester.

Le début de la saison est imminent, même s'il reste encore un match amical à jouer contre Reims. L'équipe prend forme, Hubert semble satisfait du travail fourni par ses hommes.

Le nouvel entraîneur pourra continuer à compter sur Thibault Vlietinck. Le piston a prolongé son contrat jusqu'en 2028. Un signal fort, Vlietinck fait partie des derniers joueurs à avoir évolué avec Hubert comme joueur, lorsque ce dernier était actif à Den Dreef. Il est donc l'un de ses premiers relais sur le terrain.

Thibault Vlietinck langer bij OH Leuven 🤍



De 27 jarige verdediger verlengt zijn contract bij onze club tot 2028. #ohleuven pic.twitter.com/WJz2SRCCrX — OH Leuven (@OHLeuven) July 17, 2025

Beaucoup d'activité sur le flanc droit

Vlietinck est arrivé en prêt du Club de Bruges en 2020 et a été définitivement acquis deux ans plus tard : "J'ai senti que mon histoire ici n'était pas encore terminée, donc je suis très heureux de cette prolongation de contrat", a-t-il déclaré sur le site du club.

Avant de conclure "Je me sens bien à Louvain et je pense que de très belles choses peuvent encore se produire ici dans un avenir proche. J'ai hâte de contribuer à cela et de tout donner pour le club et les supporters". L'ancien international U19 a disputé 95 matchs pour les Louvanistes, un total qui aurait pu être plus important sans certaines blessures ces deux dernières saisons. Parviendra-t-il à enchaîner ?