🎥 Parmi les buts malinwas de la saison, il manque le plus important...

Le KavĂ© profite de l'arrĂȘt probablement dĂ©finitif de la saison pour se remĂ©morer les meilleurs moments.

Les Sang et Or ont partagé l'ensemble des buts inscrits durant la saison en une vidéo compilation de six minutes. Les buts déroulent dans l'ordre chronologique. Ainsi commence-t-on par le but de Nikola Storm, puis de Gustav Engvall à Zulte Waregem. Pour finir par le dernier but d'Igor De Camargo, meilleur de l'équipe dans ce domaine, contre Eupen.

Les Malinwas regretteront certainement de terminer sur le but de leur belgo-brésilien, qui a par ailleurs prolongé pour une saison supplémentaire. En effet, Malines s'apprêtait à disputer la rencontre la plus importante de saison, en déplacement au Racing Genk, pour jouer sa place en Play-Offs, qui n'auront vraisemblablement pas lieu, finalement.

Il faudra, par conséquent, choisir le plus beau parmi ces 46 buts :