🎥 Stijnen, CR7 et la punition: le mauvais souvenir des Diables au Portugal

C'était il y a tout juste 13 ans et Stijn Stijnen avait payé cher ses propos.

Il y a 13 ans déjà, mais aucun supporter des Diables Rouges n'a oublié cette soirée, restée funeste dans l'histoire du football belge. En pleine descente aux enfers, les Diables Rouges se déplacent au Portugal.

Et Stijn Stijnen, portier de l'équipe nationale à l'époque crée la polémique avant le match en déclarant qu'il "suffit de blesser Cristiano Ronaldo en deux minutes" pour avoir une chance de créer l'exploit à Lisbonne.

La vengeance portugaise sera terrible: CR7, encore à Manchester United à l'époque et à peine âgé de 22 ans, inscrit deux buts à Stijn Stijnen, Quaresma ajoute un chef-d'oeuvre pour saler encore un peu plus l'addtition (4-0) et la Belgique termine à la cinquième place de son groupe de qualification avec un bilan décevant de 18 points sur 42.

13 ans plus tard, les temps ont bien changé: Marouane Fellaini et Steven Defour sont d'ailleurs les deux seuls joueurs alignés ce soir-là par René Vander Eycken encore actifs aujourd'hui.