Les ambitions du KMS Deinze : "Un stade de 8000 personnes et le maintien en D1B"

Après plusieurs tentatives manquées, le club de Deinze devrait enfin accéder à la D1B, une promotion aidée par les circonstances, même si le leader de D1 Amateurs reste sur une très solide saison.

Avec 20 points d'avance sur son dauphin, un bilan de 20 victoires, 2 défaites et 2 nuls, ainsi que la meilleure attaque et meilleure défense de la série, le club de Flandre-Orientale a survolé la saison.

Le rêve de l'ambitieux président du club Denijs Van de Weghe est de poursuivre le développement du club, et commencer son projet de nouveau stade le plus rapidement possible : "Notre club avait surtout évolué en D2 et D3 à l'époque, avant de vivre plusieurs saisons en D1 Amateurs. Cette promotion en D1B fait du bien", déclairait Denijs Van de Weghe dans un entretien accordé à Sporza.

"Le but désormais sera de nous maintenir en D1B. Je ne sais pas encore quels clubs actuels obtiendront leur licence, ni à quoi ressemblera la D1B la saison prochaine."

Une promotion vers le football professionnel et les avantages qui vont avec : "Ce sera une grande différence, déjà par rapport à l'argent des droits TV, et une exposition qui nous permettra d'attirer des sponsors plus importants, vu que tous les matchs seront en direct sur Proximus TV. Nous viserons une place de milieu de tableau mais le plus urgent sera un nouveau stade, avec une capacité de 8000 personnes. J'essaie d'obtenir un permis pour cela depuis 5 ans."

Deinze aura fort à faire pour briller face à ses voisins : "La réalité est que nous sommes situés dans une région entre Gand et Zulte Waregem, et Bruges ainsi que Courtrai ne sont pas loin de Deinze. Nous comptons plusieurs jeunes de la région dans le noyau et ils resteront avec nous la saison prochaine. Nous devrons également viser des renforts d'expérience pour les encadrer. Le plus important sera de développer un jeu de qualité."