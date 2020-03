Harry Kane et Tottenham: divorce en vue? "Si je sens que nous ne progressons pas..."

La super star des Spurs entrouvre très légèrement la porte à un départ...

Tottenham est-il devenu trop petit pour Harry Kane? L'attaquant des Spurs confirme qu'un départ pourrait s'envisager dans les prochaines semaines. "Vais-je rester? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non", répond l'Anglais à un fan sur les réseaux sociaux.

Des buts à la pelle, mais toujours pas de trophées...

Ambitieux, le meilleur buteur des Spurs veut voir son club progresser, sans quoi il pourrait construire la suite de sa carrière ailleurs: "J'aime les Spurs et j'aimerai toujours les Spurs", insiste-t-il. "Mais, comme je l'ai toujours dit, si je ne sens pas que nous progressons en tant qu'équipe ou que nous allons dans la bonne direction, alors, je ne resterai pas juste pour le plaisir", ajoute-t-il.

Issu du centre de formation de Tottenham, Harry Kane était passé par Norwich et Leicester notamment, avant de revenir à Tottenham, où il est rapidement devenu un cadre et un incontournable: 181 buts et 30 assists plus tard, l'attaquant anglais attend pourtant toujours un premier trophée collectif majeur et c'est peut-être ça qui pourrait lui donner des envies d'ailleurs...