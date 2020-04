Kevin De Bruyne impressionné par la pépite anglaise Jadon Sancho

Kevin De Bruyne était en live Instagram avec Axel Witsel et Romelu Lukaku et a notamment évoqué le grand talent du Borussia Dortmund, Jadon Sancho.

On l'oublierait presque, mais Kevin De Bruyne et Jadon Sancho se sont brièvement croisés à Manchester City, avant que le jeune talent anglais quitte les Citizens pour le Borussia Dortmund. "Il a un talent dingue. Je me suis entraîné quelques fois avec lui, puis il était parti, c'est incroyable", se rappelle KDB dans son live Instagram aux côtés d'Axel Witsel et Romelu Lukaku. "Ca arrive, parfois. Mais tant mieux pour lui".

Aujourd'hui, c'est le rival de Manchester City qui pourrait faire revenir Sancho en Angleterre : Manchester United serait très intéressé. "Pour le transférer, il faudrait dépenser ... je ne veux même pas savoir combien", sourit De Bruyne. "Ce serait bien de le revoir ici, c'est un joueur de la nouvelle génération. C'est très excitant de le voir évoluer".