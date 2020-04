Guerre des salaires en Premier League : Le ministre de la Santé fait une demande aux joueurs

En attendant, les clubs anglais doivent également faire face à une crise financière, et la baisse de salaire est au cœur des débats outre-Manche. Le Ministre de la Santé britannique, Matt Hancock a donc demandé aux joueurs d’accepter cette baisse de salaire.

"Tout le monde doit jouer son rôle dans cet effort national et cela signifie que les footballeurs de Premier League aussi. Compte tenu des sacrifices que beaucoup font, y compris certains de mes collègues du NHS qui ont fait le sacrifice ultime en allant travailler et qui ont attrapé la maladie et sont malheureusement morts, la première chose que les footballeurs de Premier League peuvent faire est de contribuer, d’accepter une réduction de salaire et de jouer leur rôle", a déclaré le ministre anglais, qui a été testé positif au Covid-19 il y a quelques jours.

"Take a pay cut, play your part"



The Secretary of State for Health and Social Care Matt Hancock has urged Premier League footballers to take a pay cut and make a contribution to help in the battle against coronavirus. pic.twitter.com/vZjVgB3BiJ