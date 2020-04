Axel Witsel est statistiquement l'un des meilleurs passeurs d'Europe !

La saison d'Axel Witsel avec le Borussia Dortmund a confirmé son retour au premier plan : le médian des Diables Rouges fait partie des joueurs les plus précis d'Europe.

Axel Witsel figure en effet dans le onze-type du site de statistiques Whoscored, qui a recensé les meilleurs passeurs de la saison (dans le top 5 européen) selon le pourcentage de passes réussies. Le Diable Rouge, métronome du Borussia Dortmund, présente ainsi un score impressionnant de 94,1% de passes réussies sur l'ensemble de la saison en Bundesliga. Il forme un milieu axial de haute volée avec Toni Kroos (Real Madrid) ...

Précision fournie par Whoscored : pour les milieux de terrain et les défenseurs, ces chiffres ont pris en compte les joueurs ayant réalisé au moins 1000 passes sur l'ensemble de la saison. Pour le gardien de but et les attaquants, ceux ayant réalisé au moins 350 passes. Sans surprise au vu de sa participation au jeu, c'est Manuel Neuer qui prend place entre les perches.