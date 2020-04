L'Angleterre pourrait perdre des clubs et des compétitions à cause du coronavirus

Dans un communiqué officiel, le patron de la FA, Greg Clarke a tiré la sonnette d'alarme pour alerter sur la situation économique du football anglais.

Malgré la crise sanitaire et économique liée au coronavirus, en Angleterre, les clubs et les joueurs ne sont toujours pas parvenus à se mettre d'accord quant à la réduction des salaires. Une situation qui inquiète au plus au point la fédération anglaise de Football (FA).

En effet, le président de la FA, Greg Clarke, a insisté aujourd'hui sur la solidarité dont tous doivent faire preuve dans ces moments difficiles. "Toutes les parties prenantes du football, qu'il s'agisse des joueurs, des supporters, des clubs, des propriétaires ou des administrateurs, doivent s'engager et partager la douleur pour maintenir le jeu en vie".

Par ailleurs, le message publié sur le site officiel de la FA a également insisté sur les risques financiers qui planent actuellement sur les clubs et les compétitions du football anglais. "La pandémie sera suivie de ses conséquences économiques et tous les secteurs d'activité en souffriront. Nous risquons de perdre des clubs et des ligues à mesure que les finances s'effondrent. De nombreuses communautés pourraient perdre leur club de cœur avec peu de chances qu'il puisse se reformer un jour."