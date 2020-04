Une légende du football anglais hospitalisée

Le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham est diminué depuis 2015 après avoir été victime d'un AVC.

La nouvelle a été annoncée par le club londonien lui-même. "Notre buteur record Jimmy Greaves est actuellement traité à l’hôpital. Nous sommes en contact avec sa famille et nous donnerons de ses nouvelles en temps voulu", écrit le club dans un communiqué.

Jimmy Greaves a eu une carrière incroyable entre la fin des années 50 et le début des années 70. Avec 266 buts au compteur pour les Spurs, il est le meilleur marqueur du club.

En plus de ce record, il a également remporté une Coupe des coupes (1963) et deux FA Cup (1962 et 1967) et il a été sacré champion du monde avec l'Angleterre en 1966.