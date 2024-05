Nouveau symbole de la fracture entre le Standard et ses supporters : la rencontre face à Westerlo ira-t-elle à son terme ?

Malgré la demande de Pierre Locht, la rencontre entre les groupes d'animation du Standard et la direction n'aura pas lieu. La communication est totalement rompue.

Chaque semaine ou presque, on se dit que le Standard ne peut pas faire pire. Mais, ce vendredi, il pourrait être possible de voir quelque chose d'encore inédit, cette saison.

Plus tôt dans la semaine, Pierre Locht, CEO du Matricule 16, avait proposé une réunion avec la Famille des Rouches et les différents groupes d'animation pour s'exprimer quant à la situation du club.

Sauf que, cette réunion, prévue aujourd'hui à 18h30, soit deux grosses heures avant la réception de Westerlo, elle a été refusée... par les supporters, eux-mêmes, qui n'ont plus aucune confiance en leur direction : ni en 777 Partners, ni en Fergal Harkin, ni même en Pierre Locht. La communication entre les différentes parties est totalement rompue.

Standard - Westerlo ira-t-il à son terme ?

Ce vendredi soir, on s'attend au pire, à Sclessin. Après la catastrophe de la semaine dernière à Louvain et les diverses informations parues ces derniers jours, la tension est à son maximum.

En interne, il n'y a aucune certitude que l'affrontement face aux Campinois aille à son terme. Les actions sont attendues nombreuses, notamment de la part des fournisseurs, qui n'ont plus été payés. Tout le monde est main dans la main, au Standard, pour faire en sorte que le propriétaire américain mette les voiles le plus rapidement possible... et ne revienne, surtout, plus jamais.