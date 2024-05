Officiel : une légende brésilienne du football français s'engage... à Virton !

L'ancien buteur brésilien sera l'entraîneur adjoint de Jérôme Arpinon à Virton. Une confirmation, après sa visite des installations, au mois de mars.

Au mois de mars, nous vous révélions que Brandao, ancien attaquant brésilien de l'Olympique de Marseille, était venu visiter les installations du Royal Excelsior Virton.

Quelques jours plus tard, le T1 de Virton, Jérôme Arpinon, confirmait la nouvelle : Brandao allait rejoindre le staff pendant l'été. "Il aurait pu choisir un club plus huppé pour parfaire sa formation, mais il sait qu’à Virton, il aura des responsabilités et de l’autonomie" avait déclaré l'entraîneur des Gaumais.

Brandao devient entraîneur adjoint à Virton !

Depuis la fin de sa carrière de joueur en 2018, l'ancien champion de France n'a pas encore pris en charge d'équipe professionnelle, mais a passé ses diplômes d'entraîneur au Brésil. Il va désormais pouvoir se développer dans le club de N'Golo Kanté et ses associés.

En effet, l'information est devenue officielle, ce vendredi. Brandao devient officiellement entraîneur adjoint à Virton, et sera dans le staff de l'équipe première pour la reprise.

Une première expérience sur un banc, avant, très certainement, de rechercher un rôle de T1 pour le Brésilien... et pourquoi pas à Virton dans quelque temps, qui sait ?