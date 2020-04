Sans surprise, la Belgique reste numéro 1 mondiale, le classement FIFA n'ayant pas changé

L'absence totale de rencontres internationales au mois de mars a empêché le classement FIFA d'évoluer, ce qui implique naturellement que la Belgique reste n°1 mondiale.

Surprise : le coronavirus ayant empêché toute rencontre internationale depuis plus d'un mois, le classement FIFA actualisé chaque mois ... n'a pas évolué d'un iota. La FIFA n'a pas dérogé à la règel, cependant, et a publié ce "nouveau" classement qui voit la Belgique "rester" en tête, devant la France, le Brésil, l'Angleterre et l'Uruguay.

Le stage international prévu par Roberto Martinez au Qatar est naturellement tombé à l'eau, ainsi que les rencontres qui y étaient prévues face au Portugal et la Suisse. Plus aucune rencontre n'attend nos Diables Rouges avant le mois de septembre, a d'ailleurs confirmé le sélectionneur. Le prochain classement FIFA sera publié le 11 juin prochain, mais risque fort de ne pas comporter beaucoup de changements ...