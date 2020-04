Eden Hazard, "Homme de la décennie" en Premier League ?

Eden Hazard mène la danse sur la dernière décennie au classement particulier des trophées d'Homme du match.

C'est le site de statistiques Whoscored qui révèle ces statistiques : au classement particulier des trophées d'Homme du match remis lors de la dernière décennie (2009-2019), un homme mène la danse en Premier League - Eden Hazard, pourtant arrivé à Chelsea en 2012 et qui a été élu "Man of the match" pas moins de 62 fois durant son passage en Angleterre.

Ce chiffre est le troisième plus élevé au sein des cinq grands championnats européens, mais Eden Hazard doit s'incliner, et largement, derrière celui qui a marqué la dernière décennie : Lionel Messi, élu homme du match ... 196 fois en Liga la saison passée. Second du classement en Liga, Cristiano Ronaldo et ses 93 nominations d'Homme du Match.