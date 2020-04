Le Barça dans la tourmente : six membres du conseil d'administration démissionnent

Le FC Barcelone a dû faire face ce jeudi à la démission de six des membres de son board, en conflit avec Josep Bartomeu au sujet de la gestion du club.

Six membres du conseil du FC Barcelone ont démissionné ce jeudi dans le cadre d'une crise institutionnelle sans précédent au sein du club, rapporte ESPN ce vendredi. Parmi eux, deux des quatre vice-présidents du Barça, Emili Rousaud et Enrique Tombas. Une source rapporte au média américain que les relations internes du club seraient "dignes de Game of Thrones" ; une lettre de démission publiée par les six membres du board démissionnaires appelle le club à des élections d'urgence dès que la crise du coronavirus le permettra.

Les élections sont prévues initialement pour l'été 2021 et Josep Maria Bartomeu, remis en cause, a déjà affirmé qu'il ne les avancerait pas. Bartomeu, ayant déjà servi deux mandats, ne pourra pas se représenter lors des prochaines élections. Avec ces deux démissions, ce sont désormais sept vice-présidents ayant quitté leurs fonctions sous le règne de Josep Maria Bartomeu.