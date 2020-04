Nouveau transfert en vue pour Koen Persoons

Le milieu défensif, bien connu des pelouses belges, aura 37 ans en juillet. Néanmoins, il ne semble pas encore déterminé à raccrocher les crampons.

En début de saison, Koen Persoons était transféré d'OHL à Knokke, en division 2 amateurs. Son club a largement dominé le championnat, mais le milieu défensif belge ne compte pas poursuivre l'aventure. D'après Het Laatste Nieuws, Persoons semble apprécier la division 2 amateurs, puisqu'il compte rejoindre Ninove et ainsi se rapprocher de sa ville natale alostoise, où il réside également.

Ce serait le neuvième club belge pour lequel évoluerait le milieu de terrain. Par le passé, Persoons avait porté les couleurs, entre autres, du Kavé Malinwa, de Lokeren et d'OHL. C'est la vareuse du Sporting Lokeren qu'il a le plus défendue ; à 245 reprises, pour un total de 20 buts et 11 assists.