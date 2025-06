C'est fait ! On connaît le nom du nouveau stade de la RAAL !

C'est tout un club qui s'impatiente d'inaugurer son nouveau stade. On en connaît désormais le nom, un choix logique vu l'histoire récente des Loups.

Dans dix jours, la RAAL disputera le tout premier match de l'histoire de son nouveau stade face à Differdange, champion luxembourgeois en titre. Mais le nom de l'enceinte accueillant les Loups était encore inconnu. Le club l'a finalement révélé cette après-midi.

La nouvelle tanière des Loups s'appelle l'Easi Arena. Easi n'est autre que l'entreprise informatique fondée par Salvatore Curaba en mars 1999 à l'issue de sa carrière de joueur.

"Pas besoin de période d’adaptation ni de phase d’apprivoisement : les deux entités se connaissent déjà très bien. La RAAL et Easi partagent de nombreux points communs – leur fondateur, leurs valeurs, leur modèle participatif – mais pas seulement", écrit la RAAL dans son communiqué.

La suite logique

Les deux entités marchent déjà depuis de longues années main dans la main : "Ce n’est pas une question de budget ou de moyens — même si, au départ, un petit coup de pouce via notre entrée au capital a été utile. Les deux entités sont désormais pleinement autonomes. La RAAL n’a plus besoin d’Easi pour exister ou réussir. Aujourd’hui, le club pourrait très bien continuer seul, mais nous restons à ses côtés, parce que l’histoire est belle. Parce que c’est un peu notre petit frère, et que nous sommes fiers de lui. Et parce que nous serons toujours là pour le soutenir", expliquent Jean-François Herremans et Thomas Van Eeckhout, CEO d'Easy.

La D1A découvrira ainsi une enceinte ultra moderne, dotée d'un terrain synthétique. Celui-ci étant de nouvelle génération, il devrait être moins éprouvant pour les organismes que celui tant redouté de Saint-Trond.