Qui sont les adversaires d'Anderlecht ? Un mauvais souvenir (et un ex-Mauve) ou un déplacement piège en perspective

Anderlecht est (presque) fixé : ce sera soit le Spartak Trnava, soit le BK Häcken en préliminaires de l'Europa League. Deux adversaires prenables.

Le Spartak Trnava : flashback du Vietnam pour les supporters d'Anderlecht

De sinistre mémoire, le RSC Anderlecht a déjà affronté le Spartak Trnava dans son histoire, et ce n'était pas il y a si longtemps. Nous étions en 2018, le dernier titre du Sporting ne datait que d'un peu plus d'un an, et personne n'imaginait que ce serait la dernière participation des Mauves aux poules d'une compétition européenne avant 2022 et la Conference League.

La double confrontation contre le Spartak Trnava avait tourné au vinaigre pour un RSCA peu inspiré. Cette saison-là, Anderlecht n'était pas sorti de sa poule qui contenait également le Dinamo Zagreb et Fenerbahçe, et une... défaite 1-0 en Slovaquie n'y avait pas été étrangère. Au moment de recevoir Trnava, les hommes de Hein Vanhaezebrouck sont déjà éliminés.

Le match retour est resté dans la mémoire des supporters du Sporting : Vanhaezebrouck fait massivement tourner pour l'occasion, et le onze aligné est souvent vu comme l'un des pires de l'histoire récente du club. Devant Didillon (titulaire habituel), on retrouve ainsi Lawrence, Sanneh, Bornauw et Appiah ; l'entrejeu était composé de Musona, Makarenko, Kayembe et Saief tandis que le duo Morioka-Dauda était aligné devant. Peu d'entre eux ont marqué l'histoire du RSCA.

Milan Corryn, produit de Neerpede

Ce match serait aussi l'occasion des retrouvailles pour un ancien "ket" de Neerpede : Milan Corryn (26 ans). Formé au Sporting, Corryn a quitté la Belgique pour l'AS Trençin en 2018, sans porter le maillot de l'équipe A. Il passera ensuite par la Pologne et les Pays-Bas avant de repartir en Slovaquie, cette fois donc au Spartak Trnava, l'été passé.

Mais Corryn n'est pas indiscutable chez le 3e du dernier championnat slovaque. Il n'a disputé que 15 matchs la saison passée et a même passé l'intégralité de la phase finale du championnat sur le banc. Qui plus est, les choses ont tellement changé au RSCA depuis son départ que son expertise sera certainement limitée.

Le BK Häcken, faux bon tirage ?

Si ce n'est pas le Spartak Trnava, le RSC Anderlecht pourrait se retrouver confronté aux Suédois du BK Häcken, club qui a terminé 8e lors de la dernière saison de D1 suédoise mais a remporté la Coupe de Suède, et donc ce ticket pour l'Europa League. Une équipe dont les succès nationaux sont récents : premier titre de champion en 2022, mais surtout 4 victoires en Coupe depuis 2016.

Bref : Häcken est une équipe de coupes, et c'est peut-être la première mauvaise nouvelle pour le RSCA. Reste que les Suédois n'ont pas vraiment de prestation référence en Europe : ces dernières années, Heidenheim, l'AZ ou encore Leipzig les avaient éliminés aux tours préliminaires. Mais le club de Göteborg a aussi fessé, l'année passée, le F91 Dudelange (6-1, 2-6) et le Paide Linnameskon (6-1, 1-1), preuve que s'il est un petit cran en-dessous du Sporting, il est largement au-dessus des petits poucets du tournoi.

Surtout, le BK Häcken n'aura pas de problème de rythme. Comme la plupart des championnats scandinaves, la D1 suédoise bat son plein en ce moment : le BK a déjà joué 12 matchs depuis fin mars. Le match aller sera, par contre, le premier officiel pour Anderlecht...